Galicia é a terceira comunidade coa menor subida do paro na comparativa anual

Galicia situouse como a terceira comunidade na que menos subiu o paro con respecto a novembro de 2019. A directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado, valorou os datos do paro rexistrado destacando que o desemprego aumentou en todas as comunidades na evolución anual e que o incremento rexistrado en Galicia (13,17%) é máis de sete puntos inferior á media de subida do Estado (20,42%).

Lado apuntou, ademais, que pese a que a pandemia está a impactar no mercado laboral galego, Galicia conta con 4.157 parados menos que ao inicio do impacto da covid-19. É dicir, con respecto a abril de 2020, cando se rexistrou a cifra máis alta de paro, marcando o impacto inicial da crise sanitaria, hai un descenso do -2,17%. A directora xeral tamén indicou que Galicia continúa en niveis de paro inferiores aos de hai 11 anos (novembro de 2009), pese ao aumento do 13,17% rexistrado, xa que o incremento en novembro de 2009 foi do 19,91%. En canto aos datos de afiliacións, Galicia continúa con máis dun millón de cotizacións á Seguridade Social, situándose a un nivel superior ao reflectido hai dez anos.

Na comparativa mensual -o paro creceu un 3,40% con respecto a outubro- apuntou que o desemprego vén aumentando en novembro desde 1996, a serie histórica de datos, polo que o crecemento producido segue a tendencia rexistrada desde ese ano e, pese á covid-19, o incremento é “moi inferior” á media rexistrada entre 2008 e 2012, os anos da crise económica. Engadiu, ademais, que a subida débese principalmente ao peche parcial por recomendación sanitaria da hostalaría e á limitación perimetral.

Para facer fronte a estes datos e loitar contra a pandemia, Lado destacou que a Consellería de Emprego e Igualdade conta cuns orzamentos centrados en recuperar o antes posible o emprego que está a destruír a crise sanitaria. “Son uns orzamentos para loitar contra a pandemia e construír a mellor Galicia posible con máis oportunidades laborais”, afirmou.

Así, o presuposto do departamento autonómico conta con 355 millóns de euros, un 32% máis con respecto aos de 2020, duplicando a subida xeral dos orzamentos da Xunta e situándose como o máis alto de toda a serie histórica nestas áreas para facer fronte á covid-19. “O reto principal é crear e manter a actividade económica, promovendo a igualdade de oportunidades. É un orzamento centrado nas persoas, cun apoio relevante nos desempregados e desempregadas e co foco posto na realidade de Galicia, no actual contexto socioeconómico xerado pola crise sanitaria para dar resposta a esta nova circunstancia”, matizou.

Un dos novos retos do documento económico é a creación dun novo Servizo Público de Emprego coa posta en marcha dun renovado sistema operativo para identificar, a través da intelixencia artificial e da analítica avanzada, as necesidades do mercado laboral en tempo real para axustar a oferta á demanda. “Son unhas contas para facer fronte ao impacto que está a xerar a pandemia nas familias e nos nosas traballadoras e traballadores”, rematou.