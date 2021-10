Formación de 72 persoas traballadoras da construción no uso seguro de vehículos e maquinaria

As actividades formativas de 35 horas de duración e 18 alumnos cada unha, tiveron como contido a condución e manexo seguro de vehículos e maquinaria para o movemento de terras, condución e manexo seguro de plataformas elevadoras móbiles de persoas, operador de grúa autocargante e operador de grúa-ponte.

Mancha constatou a necesidade de ter man cualificada nun dos sectores que nestes momentos está a incrementar a súa actividade, o que fai necesario adaptar a formación do seu persoal traballador á evolución técnica e á normativa actualizada de riscos. Subliñou que hai anos que estas empresas avogan pola modernización dos seus procedementos e pola formación como medio necesario para rebaixar as cifras de sinistralidade. Grazas a estas medidas, e á adaptación do regulamento da actividade “este obxectivo foi conseguíndose, de modo que na actualidade a construción xa non e o sector con mais accidentes en proporción á súa ocupabilidade”, indicou.

Axudas á prevención

A Xunta, a través da Consellería de Emprego e Igualdade, inviste este ano 1,5 millóns de euros para a posta en marcha de accións de formación, sensibilización e asesoramento no ámbito da prevención. O programa está dirixido ás asociacións empresariais e organizacións sindicais galegas, sectoriais e intersectoriais, así como ás fundacións sectoriais paritarias para a promoción da prevención da seguridade e saúde laboral e ás asociacións de autónomos o que, a xuízo da directora xeral “manifesta a implicación e preocupación da Xunta de Galicia na mellora continua das condicións de traballo de seguridade e saúde nas empresas”.

A iniciativa contén dúas liñas de axudas: a primeira, dotada con 800.000 euros, destinada a actividades de formación, asesoramento e sensibilización en materia de prevención de riscos laborais de carácter intersectorial; e o segundo programa, cun orzamento de 690.000 euros, está centrado en axudas á formación e á realización de xornadas de contido sectorial.

Na actual convocatoria resultaron beneficiarias da primeira liña 5 entidades e da segunda un total de 27. Entre estas últimas atópase ACO, que revalidará a colaboración da Xunta e percibirá máis de 29.000 euros que, sumados ás de anteriores convocatorias fan que os apoios da Xunta desde 2015 á asociación ascendan a case 220.000 euros.

A directora xeral quixo recoñecer no acto o esforzo das empresas pero tamén de asociacións como ACO, por facilitar formacións específicas sobre riscos menos habituais no sector para conseguir melloras e maior especialización.