Finalizan os traballos de restauración nas zonas afectadas polos incendios en Valdeorras

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) rematou a restauración hidrolóxico-forestal das zonas devastadas polos incendios deste verán na comarca de Valdeorras, Carballeda, O. Barco e Rubiá. Estes traballos, que supoñen un investimento de 148.000€ por parte do MITECO, permitirán paliar os efectos e degradación dos hábitats queimados, que puideron ser irreparables coas intensas choivas dos últimos meses. Actuacións que foron desenvolvidas por dúas brigadas, durante máis de 3 meses, priorizando a retirada de madeira e enchufes en zonas próximas a núcleos urbanos con risco de inundación e cinzas nas proximidades das tomas de auga.

Ademais, realizouse a tala, tala, apilado e retirada de árbores caídas en DPH e zona de servidume para evitar grandes atascos, salvamento, roza selectiva de tramos, facendo especial fincapé na proximidade de infraestruturas de tránsito, eliminando os restos de ramas inertes. e baúles.

“A CHMS traballou cun dobre obxectivo, por un lado, despexar as canles en lugares críticos, como regatos ao seu paso por aldeas e obras de estradas para maximizar a capacidade hidráulica e, por outro, evitar a chegada de cinzas a os cauces dos ríos, axudando ao mesmo tempo á rexeneración dos bosques de ribeira, priorizando en particular as zonas de captación de abastecemento e zonas de alto valor ecolóxico” indicou o presidente.

Os traballos realizáronse en zonas de montaña con fortes pendentes onde, polo efecto do lume, a cuberta vexetal reduciuse drasticamente, o que favoreceu o fluxo de líquidos e sólidos cara aos cauces dos ríos, co conseguinte efecto erosivo laminar e a degradación de ecosistemas fluviais.“Quiroga explicou, e por este motivo, se adoptaron medidas de xestión hidrolóxico-forestal nos terreos afectados, mediante a retirada de madeira queimada e a utilización de técnicas de bioenxeñería, necesarias para frear a erosión e o arrastre aos ríos”, remata.