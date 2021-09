Fernando Currás novo presidente da UD Ourense

A Unión Deportiva Ourense celebrou onte as súas eleccións a presidencia. Saiu elexida a directiva encabezada por Fernando Currás con un 69,05 % de apoio entre os 84 asistentes con dereito a voto na asamblea extraordinaria do club vermello

Nova directiva da UD Ourense

Presidente: Fernando Currás Gallego

Vice Presidente: Carlos Quintairos Atanes

Secretario: Xurxo González Vázquez

Tesoreiro: Eloi Xosé Fernández Rodicio

Vogal: Oscar Dorrego Fernández

A UD Ourense comenza a temporada o 19 de setembro recibindo no campo do Couto ó Pontellas co obxectivo de ascender a 3ª RFEF