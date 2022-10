Os empresarios estiman ao redor dun 30-35% o seguimento da folga

A representación empresarial da negociación do convenio siderúrxico, integrada polas asociacións de instaladores eléctricos, talleres de reparación, industria do metal e concesionarios de vehículos, estima que o seguimento da folga na primeira xornada de folga indefinida convocou por parte dos sindicatos está a roldar o 30-35%, e destacan que algunhas empresas están a funcionar con total normalidade.

Por outra banda, dende a parte empresarial denuncian incidencias e actuacións desproporcionadas dos piquetes, como impedir que moitos traballadores accedan ao seu posto de traballo mediante altercados ou coaccións, sen respectar nin o dereito ao traballo nin a integridade física; actuacións que xa se rexistraron onte á noite impedindo a entrada dos empregados na quenda de noite nalgunhas empresas. Nalgúns casos, comentan dende o sector empresarial, houbo agresións entre os propios compañeiros. E aseguran que a violencia mostrada polos piquetes non só os afasta dun acordo esperado, senón tamén da posibilidade de volver a sentarse na mesa de negociación, xa que non poden ignorar a gravidade dalgúns feitos que, aínda que puntualmente, se están a producir en algunhas empresas.

Os representantes destas asociacións empresariais tamén engaden que lamentan non chegar a un acordo na reunión de onte, e ven incomprensible que a parte laboral considere un incremento por encima da media do que se asina actualmente noutros puntos de España. A proposta empresarial da reunión de onte -un 13% en tres anos- mellorou nun punto a oferta económica anterior, que a parte laboral segue a considerar insuficiente. Sobre a reunión celebrada este martes, manifestan que esperaban un achegamento de posicións xa que a porcentaxe que aparece sobre a mesa non está a ser a habitual noutras negociacións colectivas en España, polo que manifestan a súa sorpresa pola negativa e lamentan a situación, xa que o esforzo por parte empresarial está sendo innegable para ofrecer esta cifra.

Por último, dende estas asociacións lembran que son moi conscientes da responsabilidade que lles obriga a chegar a un acordo e a sinatura -obxectivo principal de calquera convenio colectivo- e confían en que isto suceda canto antes. Consideran que a situación de folga non beneficia a ninguén e por iso fixeron un gran esforzo para tratar de achegar posturas, non obstante, conseguindo unha vez máis a negativa dos sindicatos.

Por outra banda, lembran á patronal do sector que tan lexítimo como o dereito á folga é o dereito ao traballo e, sobre todo, á integridade física, para o que piden calma e piden que as persoas que queiran para ir traballar ser respectado para non arrepentirse de agresións ou males maiores.