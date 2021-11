Deputación de Ourense

Os deputados do Psoe trasladan as cortes xerais a "Tombola caciquil" da Deputación de Ourense

Mantiveron un encontro co voceiro de PSOE no Congreso, Héctor Gómez, e con senadores e deputados para trasladarlles a preocupante situación de caciquismo do goberno provincial.

Óscar Gómez