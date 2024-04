A Deputación de Ourense impulsará o camiño da Vía da prata

A Deputación de Ourense vén de constituír a comisión de municipios da Vía da Plata, un grupo de traballo integrado polos 28 concellos polos que atravesa este itinerario xacobeo e pola asociación cultural Amigos do Camiño de Santiago Vía da Plata-Camiño Mozárabe, a ruta xacobea de maior extensión en Galicia con máis de 200 km, dos cales a maior parte transcorren por municipios ourensáns.

Na xuntanza, o presidente explicou que con esta convocatoria materialízase “un dos compromisos anunciados por este goberno provincial de impulsar a promoción da provincia aproveitando, precisamente, os factores que nos fan singulares fronte a outros territorios”.

Unha das principais singularidades deste itinerario é a súa vinculación co AVE xa que ofrece dous fitos salientables, rexistrando os dous puntos de partida mínimos para obter a Compostela: desde A Gudiña (porta de entrada do AVE a Galicia) 200 km en bicicleta e 100 km camiñando desde a cidade de Ourense.

Obxectivos e retos marcados pola Comisión

Neste sentido, o obxectivo da comisión é analizar os puntos débiles do camiño e propoñer solucións para convertelo nunha ferramenta clave na dinamización do territorio, coñecer o estado do itinerario no relativo a cuestións como a sinalización ou a seguridade, e propoñer melloras ou novos servizos, estudando tamén o perfil do peregrino.

Entre as primeiras actuacións que se puxeron sobre a mesa figura o desenvolvemento de iniciativas coas que involucrar á poboación local, crear un calendario de eventos culturais e enogastronómicos e deseñar viaxes para axencias especializadas e prescriptores.

Coa posta en marcha deste órgano consultivo “poderemos traballar de xeito conxunto e coordinado para impulsar a Vía da Plata escoitando aos actores principais que xestionan o territorio, como son os rexedores locais, xa que son os que mellor e maior coñecemento teñen da situación en cada un dos seus municipios”, salientou Luis Menor.

Deste modo, o presidente provincial animou aos representantes municipais a formular propostas específicas para os seus municipios, pero tamén xerais para o conxunto da ruta.

Firme compromiso coa Deputación de Zamora

Luis Menor anunciou durante este primeiro encontro de traballo que existe un “acordo firme coa Deputación de Zamora para deseñar accións conxuntas e coordinadas de maior amplitude que axuden a revitalizar o camiño”.