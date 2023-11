El P.P. denuncia que a N-120 sigue sin os carrís de adiantamento prometidos

A N-120 é a principal vía de comunicación para lucenses e ourensáns e a realidade é que esta estrada carece na actualidade dos niveis de calidade e seguridade viaria esixidos. No mes de xaneiro deste ano, un medio de comunicación escribiu o reconto de 910 baches nesta estrada nos 110 km entre Ourense e O Barco de Valdeorras, e deles 215 foron significativos.

No que vai de ano e moito máis agora coa chegada dos temporais do outono, os medios recollen practicamente a diario noticias de incidencias na N-120, principalmente polo mal estado da capa de rodadura. A modo de exemplo, hai que lembrar como na noite do 1 de xaneiro de 2023 catorce turismos sufriron danos nas súas rodas e outros elementos como consecuencia dun enorme bache na Pobra do Brollón, a poucos quilómetros de Monforte de Lemos. Tamén o pasado 23 de xaneiro produciuse outro gran sumidoiro na N-120 preto da aldea de Biobra, en Rubiá, que obrigou a pechar carrís en sentido

As obras de reparación da vía atrasanse en exceso e cando finalmente se realizan non teñen a suficiente magnitude, xa que aínda quedan moitos quilómetros en moi mal estado como demostran as constantes queixas de condutores de vehículos e transportistas profesionais.

É evidente que os orzamentos de conservación Mitma destinados á N-120 nas provincias de Lugo e Ourense son notoriamente insuficientes.

O correcto mantemento da N-120 esixe unha planificación integral de conservación e mantemento, fortes incrementos nos orzamentos da Mitma, e a licitación e execución de obras de conservación ademais das actuacións realizadas cos contratos de conservación e explotación por sectores nos que se divide o Estado. Rede de estradas. Unha planificación que debe incluír un plan de choque extraordinario para resolver os problemas identificados nas beirarrúas e estruturas, así como un programa de xestión preventiva de elementos como muros, noiros e obras de paso.

O P.P. denuncia que o goberno socialista non considera necesario poñer en marcha de forma inmediata un plan integral de conservación e mantemento da estrada N-120 nas provincias de Lugo e Ourense, que reclamaron os parlamentarios do PP.

No que respecta aos tramos da N-120 que transcorren pola provincia de Lugo (ppkk 472,8 a 535,2), advírtese que 1. O proxecto de rehabilitación aínda está en fase de redacción 2- que logo debe aprobarse 3. E que despois o seu O concurso. dependerá de se se considera prioritario e de se hai dispoñibilidade orzamentaria. Isto levará moitos meses e, polo tanto, os condutores seguirán circulando por unha estrada en pésimo estado. Este atraso na resolución dun problema tan urxente é inaceptable.

Respecto dos tramos da N-120 que atravesan a provincia de Ourense, non se sabe se as beirarrúas están en "correcto estado"