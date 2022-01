Concerto de Marta Sanchez como cofofón ao Entroido 2022

A cantante Marta Sánchez actuará no Auditorio Municipal de Ourense o sábado, día 5 de marzo, nun concerto íntimo que servirá como colofón das festas do Entroido de Ourense 2022. O concerto está organizado polo Concello de Ourense como programación propia do Auditorio e terá prezos populares de 12 euros. As entradas sairán proximamente á venda a través da páxina web de Ataquilla.

O concerto forma parte da xira “A solas con Marta”, que a cantante está a desenvolver na actualidade, cunha banda reducida e formato acústico con coros e piano. Na súa actuación en Ourense repasará moitos dos grandes éxitos da súa traxectoria.

Chamada por moitos “A Raíña do pop español”, Marta Sánchez suma xa 35 anos de traxectoria profesional na música desde que entrase a formar parte da banda Olé Olé como vocalista. Desde entón é unha das grandes figuras do pop español, e as súas cancións marcaron a varias xeracións. O seu 35 Aniversario é o momento perfecto para repasar algúns dos logros máis destacados da súa extensa carreira.