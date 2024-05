O Concello organiza o concurso Sabores de Ourense - Pinchos de Primavera

Participan nesta edición un total de 41 establecementos repartidos por toda a cidade, que ofrecerán pinchos con tema e ingredientes libres, a un prezo de entre 2,5 e 3,5 euros. Catorce dos establecementos participarán na categoría de Pincho Celíaco e serán asesorados pola Asociación de Celíacos de Galicia. Aínda que a Zona Histórica segue a ser a parte da cidade na que se sitúan a maioría dos participantes, O Couto emerxe como alternativa con 4 locais no concurso. En tendencias culinarias, o porco segue a ser o ingrediente estrela, aínda que tamén se ofrecerán propostas que se decantan polos ovos de paspallás, os afumados, os queixos ou o peixe.

participan 41 establecementos da cidade

A final profesional do concurso celebrarase o día 10 de xuño pola tarde no Centro Comercial Ponte Vella, nun acto aberto ao público xeral. Un xurado de aproximación que visitará todos os locais durante o concurso escollerá os 8 pinchos finalistas. Estes cociñaranse durante a final ante un xurado profesional, formado por persoas recoñecidas e especialistas do sector da hostalaría ou gastronomía, que os degustará e concederá os seus premios.

O Concello de Ourense organizará en primavera unha nova edición do Concurso de Pinchos | onda cero

Os premios do concurso serán un ano máis os seguintes:

1º, 2º e 3º premio do Xurado Profesional

1 accésit do Xurado Profesional ao pincho máis creativo

1 premio do Público

1 premio Pincho Celíaco

O público decidirá o seu premio cubrindo as papeletas de votación con 3 selos de 3 establecementos distintos co nome do seu pincho favorito, de xeito que o gañador será o que reciba máis votos. Cada papeleta válida entrará nun sorteo no que optará a multitude de agasallos, máis que na pasada edición. Entre os premios que se repartirán entre os votantes haberá estancias en Paradores ou nos balnearios de Caldaria, paletas ibéricas, lotes de queixos, viños, ceas para dúas persoas, tratamentos de beleza etc.

Como novidade, o folleto do concurso deste ano inclúe, ademais dun mapa físico, un código QR cunha ligazón a Google Maps que levará a un mapa onde están situados todos os establecementos participantes, coa finalidade de facilitar a mobilidade entre eles, sobre todo para as persoas de fóra de Ourense.