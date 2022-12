O Concello obtén unha subvención de 2 M€ para apoiar o comercial local

O Concello de Ourense obtén unha subvención por importe de 2 millóns de euros para o desenvolvemento dun paquete de iniciativas que teñen como finalidade apoiar o comercio local da cidade. O proxecto presentado polo Concello acadou o apoio de cofinanciamento por parte da Dirección Xeral de Política Comercial na convocatoria realizada polo Goberno central para a concesión de axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles de comercialización. O Concello xa recibiu a proposta de resolución provisional de concesión das axudas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, asegurou que “é un día de boas noticias para Ourense porque un proxecto presentado desde o Concello, por este grupo de goberno, susceptible de subvencións, obtén o 80% do importe que se solicitaba”. Subliña a este respecto que “é unha porcentaxe altísima, polo que o Concello recibirá unha subvención de 2 millóns de euros, que é moitísimo diñeiro, que se vai utilizar para dúas vías principais: un ascensor que unirá a rúa Progreso coa rúa Concello á altura do Parque Infantil, que será vital; e por outro lado, para dinamizar e intentar salvar o comercio local de Orense, cun Marketplace”. Trátase neste caso, explica o rexedor, “dun proxecto que nós sempre defendemos, como un lugar en Internet para loitar e defender o comercio local, aunando esforzos, e desenvolver tecnoloxía que axude o comercio local de Ourense”. O alcalde agarda licitar os proxectos no mes de febreiro.