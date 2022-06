A cidade será protagonista ao acoller o tramo espectáculo do Rallye de Ourense

Tal e como xa se anunciara hai semanas, a cidade de Ourense será protagonista no Rallye deste ano, coa celebración do tramo espectáculo o venres 17 de xuño. Será a primeira vez na historia na que o centro da cidade se converterá en protagonista dun tramo cronometrado da cita ourensá.

Gonzalo Pérez Jácome, que pechou o acto de presentación, destacou o acordo para a celebración dun tramo urbano que terá a Ponte do Milenio como principal protagonista e que levará a denominación de “Tramo Concello de Ourense". Nesta liña, o rexedor subliñou o compromiso do goberno con esta importante cita que proxecta a imaxe da cidade.

Ademais, o alcalde comentou a oportunidade que representa que esta cita sexa a primeira vez que coincide coa liña AVE en funcionamento. Todas estas circunstancias suman importantes activos, e converten esta cita, na que, tal e como afirma o alcalde, “será a mellor edición da historia”.

Tramo Concello de Ourense

Será un percorrido de arredor de dous quilómetros de lonxitude, no que os principais equipos nacionais de rallyes enfrontaranse diante de miles de ourensáns no serán do venres 17 de xuño próximo, sendo tamén o tramo que pechará a primeira etapa da cita valedoira para o Super Campionato de España de Rallyes.

Partindo da rúa Xesús Pousa, os participantes enfilarán a Ponte do Milenio con diferentes chicanes, pasos e cambios de rasante, para bordear as diferentes rotondas que levan ata o Pazo de Xustiza na rúa do Progreso, onde o tramo tomará de novo dirección cara a Ponte do Milenio rematando de novo na rúa Xesús Pousa.