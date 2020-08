El BNG exige al concello que se pronuncie ante el protocolo sanitario de la Xunta para la vuelta a clases

El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense presentará en el pleno del 24 de agosto una moción relativa al protocolo de adaptación al contexto de la Covid-19 en los centros de educación aprobado recientemente. Los nacionalistas entienden que los concellos no tienen competencias en materia de sanidad y educación y que estas son exclusivas de la Xunta; sin embargo, apelan a la aplicación de la disposición adicional 4ª da lei 5/2014 del 27 de mayo de medidas urgentes en la que dice que serán los concellos los que tendrán que aplicar el citado protocolo en los centros en cuanto a mantenimiento y limpieza se refiere.

En esta línea de ideas, la concejala Ruth Reza asegura que "a Xunta de Galiza elaborou o protocolo primando os criterios económicos por riba da calidade educativa e as garantías sanitarias". Incide la concejala 'que non se respectan os criterios establecidos para o resto da poboación relativos ao distanciamento social ou de aforamento, nin se contempla ningún tipo de complemento económico nin de contratación de persoal de reforzo, nin medidas que solventen a fenda dixital ou mesmo a adopción de medidas físicas e espaciais non propios centros'.

A su vez, la formación nacionalista exige que la Xunta debe asumir y financiar estos trabajos que van más allá de los que en este momento realiza el concello porque son medidas de limpieza extraordinarias.