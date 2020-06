O BNG denuncia un novo acidente nas obras de AVE

Noa Presas propón un marco galego de Relacións Laborais a partir do 12X para favorecer a negociación colectiva e as condicións de traballo

A organización nacionalista exixiulle ao goberno do Estado e a Xunta de Galiza que non miren para outro lado ante o elevado número de accidentes laborais que están acontecendo nas obras do AVE. O BNG sinalou que a administración pública ten que dar exemplo e a cabeza de lista da formación comprometeuse a apostar por un marco galego de Relacións Laborais e competencias propias en materia de inspección de traballo.

A formación nacionalista acaba de coñecer que un traballador das obras do AVE resultou ferido nun túnel situado na localidade da Gudiña o pasado mércores. “Apelamos a que Xunta de Galiza e o goberno do Estado deixen de mirar para outro lado mentres que as obras do AVE están escravizando e custando vidas” sinalou a cabeza de lista do BNG.

“Neste país xa morreron máis de dez persoas nas obras e hai unha sinistralidade enorme que no mes de maio a CiG denunciou ante a Inspección de Traballo” lembrou Presas sabendo que afortunadamente non supuxo unha nova perda humana este accidente. Continuou explicando que “a administración pública ten que dar exemplo e non facer o contrario” e sinalou que os gobernos central e galego teñen que “tomar medidas e auditar as obras do AVE”.

Desde o BNG comprométense a que, a partir do 12X liderando a Xunta, Galiza teña “competencias plenas en inspección laboral para fiscalizar todo o acontecido e establecer un marco galego de Relacións Laborais que favoreza a negociación colectiva”. Para a candidata do BNG por Ourense é preciso unha mellora das condicións das traballadoras que están a desenvolver a súa labor na construción das obras do AVE: “este non pode ser o prezo da alta velocidade” concluíu Presas.