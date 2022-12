O BNG apoia as mobilizacións contra o espolio enérxetico na Baixa Limia

O BNG participa en todas as mobilizacións convocadas polo Movemento ecoloxista, en máis de vinte localidades do territorio galego, contra o espolio enerxético baixo o lema, "Eólica así NON". A parlamentaria do BNG, Noa Presas afirmou en Ourense que urxe un "cambio das políticas enerxéticas" a favor dos espazos naturais e da cidadanía porque "nós xeramos electricidade e temos dereito a que esa riqueza reverta sobre todos os galegos e galegas".

A nacionalista, que participou na concentración en Xinzo de Limia, criticou que tanto a Xunta como o Goberno central "contribúen ao enriquecemento do lobby eléctrico" e apela a que ambos gobernos escoiten as demandas da cidadanía galega contraria a un modelo eólico depredador que está agredindo gravemente o territorio galego nun contexto de cambio clímatico no que elementos como a auga "deben ser preservados".

Por outra parte, cualificou de "apropelo" aos cidadáns o modelo impulsado polas grandes empresas eléctricas que coa conivencia da Xunta e o Goberno central están "furtando trámites de participación e aforrando trámites de avaliación ambiental" para que os seus proxectos eólicos continúen engordando os seus beneficios.

Presas reclamou un "cambio" para un novo modelo eólico "galego, xusto e sostible" e sobre todo, que teña en conta as necesidades do territorio, habilite novas zonas de exclusión e garanta medidas para que os "beneficios da xeración eólica revertan en todos os galegos e galegas".

Apelamos, dixo, a que a Xunta e o Goberno central "escoiten á veciñanza de todo o país e rectifiquen, dunha vez por todas, para acadar un modelo eólico que non continúe co grave impacto ambiental, social e económico en Galiza" e que tamén, dunha vez por todas, recalcou, os galegos e galegas poidamos beneficiarnos da riqueza eléctrica que producimos no noso país.