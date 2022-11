Baltar reúnese cos membros de pesca, agricultura e alimentación do P.P. no senado

Manuel Baltar definiu o encontro como "un gran exercicio de colaboración, compartindo experiencias que inciden directamente na nosa acción política", da man de senadores "que xa coñecían a nosa realidade a través dos representantes ourensáns nas Cortes e que agora comproban 'in situ". ' as nosas potencialidades, eixos estratéxicos como as Denominacións de Orixe, o Centro Inorde Agrogandeiro ou Xantar”.

Tras a reunión, o presidente do PP de Ourense explicou que “compartimos todas estas incertezas derivadas de cuestións como o propio proxecto dos Orzamentos Xerais do Estado. Factores desestabilizadores que aumentan aínda máis as preocupacións dunha España con provincias como Ourense, necesitada dun impulso extra a través de políticas de cooperación real entre administracións provinciais, autonómicas, estatais e europeas”.

Pola súa banda, o portavoz de Agricultura do PP na Comisión, Jorge Martínez, reclamou medidas de apoio ao sector primario e a necesidade de reducir a burocracia. Ademais, o senador tamén se referiu ás preocupacións que suscitan dúas liñas de actuación. Por unha banda, o marco da nova PAC -“Vén con recortes importantes para os nosos gandeiros e gandeiras, cunhas demandas que van xerar complicacións nun momento con custes de produción moi elevados”- e, por outra, os problemas derivado da nova regulación de fitosanitarios deseñada no Parlamento Europeo: "Imos pedir o seu aprazamento, porque esa rebaixa do 50% que piden é inviable en sectores como a pataca ou o viño en Ourense ata que aparezan alternativas coa suficiente eficacia. e cun custo adecuado".

Desenvolvemento e fomento do sector primario ourensan

Este grupo de senadores populares integrados na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación completou entre onte e hoxe unha visita á provincia de Ourense para coñecer algúns dos actores socioeconómicos máis importantes no desenvolvemento e promoción do sector primario ourensán.

Estiveron nas instalacións do Centro Agrogandeiro do Inorde, en Xinzo de Limia. "Un centro da Deputación de Ourense que fai cuestións fundamentais como a análise de solos, fundamentais no contexto actual", sinalou o portavoz de Agricultura do PP nesta comisión da Cámara Alta, Jorge Martínez.

Tamén estiveron na adega Ramón do Casar -galardoada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación como mellor viño de España en 2020- e nas instalacións do CRDO do Ribeiro, como "reivindicación destas entidades en Ourense", dixo Miguel Anxo Visión. "Os Consellos Reguladores son verdadeiros axentes de estruturación do territorio", subliñou o portavoz de Alimentación, Francisco Javier Márquez, quen destacou o carácter alimentario do viño "ante os ataques do Goberno de Sánchez".