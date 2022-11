Antonio Iglesias medalla de prata no master N2 en Madrid

Antonio Iglesias consegua a medalla de prata no torneo Master N2 absoluto celebrado en San Lorenzo del Escorial o ceder na final ante Alberto Perals do CB Alicante, un gran resultado para o xogador do Club Athlos, que se celbrou este pasodo fin de semana.

Así mesmo grandes resultados no campeonato senior celebrado en Viveiro, con catro ouros, unha prata e dous bronces. Os xogadores que se desprazaron a localidade da Mariña Lucense foron: Olalla Fernández, Dolores Sarmiento e Fco. Javier Galicia.

Dolores Sarmiento foi triple campona galega

OURO no individual feminino C1

OURO no dobres mixtos C1 xunto a Fco. Javier Galicia.

OURO no dobres feminino C1 xunto a Marta Castro do CB Cembedo.

Olalla Fernández foi campona galega en dobres mixtos

OURO no dobres mixtos A2 xunto a Roberto Iglesias do Badminton Mestre Vide Ourense

BRONCE no individual feminino B1.

Fco. Javier foi campeón de galicia en dobres mixtos

OURO no dobres mixtos C1 xunto a Dolores Sarmiento.

PRATA no dobres masculino C1 xunto a Jorge Santamariña do CB Cembedo.

BRONCE no individual masculino C1.