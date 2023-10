Aceites Abril Voleyourense cae derrotado na casa ante o CV Torrejón por 0-3, nun partido no que as madrileñas mostraron a súa superioridade, e non saíron en ningún momento lle xogan o seu partido aos ourensáns.

O primeiro set comezou cunha boa racha de saques do equipo Madrid que os locais, a pesar de non ter mala acollida Non puideron pechar o punto. Iso combinado co éxito de Torrejón en ataque fixo que o primeiro set fose para o visitantes cun parcial de 14-25.

O Aceites Abril sufre unha dura derrota na casa contra o CV Torrejón | onda cero

O segundo set foi dominado claramente polo Madrid con moi boas as rachas de saques levaron unha ampla vantaxe, e fixérono imposible calquera reacción dos Aceites Abril Voleourense que provocou os visitantes levaron o segundo set tamén por un tanto de 10 a 25.

O último e finalmente o definitivo foi con igualdade ata o punto 10, A partir de aí, o CV Torrejón gañou distancia cun saque moi bo o que lle fixo levar o terceiro set e o partido por unha puntuación de 19-25