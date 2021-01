O Xulgado do Penal número 2 de Ourense fallou absolver ó ex líder socialista, Manuel Pachi Vázquez, ex rexidor do Carballiño e actual líder do partido Espazo Común, do delicto de prevaricación pola contratación de 60 persoas do que foi acusado e polo que foi imputado polo Ministerio Fiscal.

Pachi Vázquez | antena3.com

Con el foron absoltos outros 4 ex edís carballiñeses, tamén imputados na causa, segundo informou hoxe o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.