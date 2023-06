Abren as piscinas de Oira con acceso libre pola maña

Este espazo de lecer será de acceso libre todas as mañás (de 11.00 a 16.00 horas), e baixo reserva polas tardes (de 16.00 a 20.45 horas). As reservas deberanse realizar a través da páxina web do Concello de Ourense (www.ourense.gal), do CMD (www.deportesourense.com) ou da aplicación móbil Piscinas Municipais Ourense, dispoñible para dispositivos Android e IOS.

As piscinas permanecerán abertas até o día 10 de setembro, sempre que a climatoloxía acompañe. O Consello Municipal de Deportes tamén ten abertas xa ao público as piscinas do Pavillón Municipal de Deportes dos Remedios.