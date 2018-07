Miguel Fidalgo asegura que "o fiscal non cumple o seu cometido" no caso Rogelio Martínez

O socialista ourensá, Miguel Fidaldo, membro da asociación polo progreso do Ribeiro asegurou hoxe que o fiscal non está a cumplir co seu cometido no “caso Rogelio Martinez”. Para Fidalgo non é comprensible que o fiscal anuncie que non presentará acusación contra o actual delegado da xunta cando existe a sospeita dunha trama organizada que presuntamene cometeu malversación, fraude e falsedade con fondos europeos.