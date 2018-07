Lugo y Ourense no se dan por aludidos

La dimisión de Ángel Currás como alcalde de Santiago, en una decisión tomada a última hora y tras muchas presiones del Partido Popular, no parece intimidar a los alcaldes de Lugo y de Ourense, también imputados por distintas causas.

El alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, no quiso entrar a valorar la crítica situación vivida en el Ayuntamiento de Santiago en las últimas semanas. «Son os meus compañeiros do grupo municipal do PSdG-PSOE do Concello de Santiago os que teñen que entrar en valoracións da situación do goberno local de Santiago», dijo ayer al ser preguntado por la crisis del gobierno local de Compostela. «En todo caso -argumentó Orozco-, non penso facer como o presidente Feijoo, e non vou xulgar como se teñen que gobernar outros Concellos».

Poco antes, la concejala de Economía, Sonia Méndez, declaró: «Non temos valoración que facer, que a fagan o Concello de Santiago e o PP. Nós xa damos explicacións cando corresponde co Concello de Lugo».

El alcalde socialista de Ourense, Agustín Fernández, no se siente identificado con el escenario político de Santiago y que ha acabado con la dimisión de Ángel Curras: «A situación en Santiago non ten nada que ver ca de Ourense. En absoluto me sinto identificado». Fernández quita hierro a la crisis de gobierno en Ourense y rebaja a «dilixencias de investigación» las dos imputaciones que pesan sobre su figura por la adjudicación de las obras de la calle Bedoya y por las asistencias externas. «En Santiago a xunta de goberno local foi procesada e hai unha sentenza, aínda que non firme. Lonxe está en Ourense de darse esa situación. A pesar de ter procedementos abertos, trátase de dilixencias de investigación necesarias e coas que quero amosar unha vez máis a miña total colaboración».

Además considera que la situación del Concello de Ourense también es distinta que la de Santiago porque, según el criterio que defiende el gobierno local, las denuncias se deben a acciones judiciales de otras formaciones políticas, como es el caso de PP y Democracia Ourensana: «Á marxe da xudicialización da política que se poida facer en Ourense, desde o goberno municipal seguimos a traballar pola cidade».

El regidor ourensano matiza que si los procesos judiciales abiertos contra su persona avanzan podría replantearse su situación: «De chegar o momento de pasar a outras fases de investigación xudicial, avaliaremos a situación con rigor e coherencia, tal e como facemos sempre».

La lista de ediles imputados en Ourense se completa con las tenientes de alcalde Áurea Soto y Marga Martín.