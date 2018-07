Las lesiones asolan al COB ante la visita de Axarquía

El COB afrontará el viernes un partido clave ante Axarquía, en el que el equipo solo tiene una necesidad, la victoria. Pero las condiciones en que llegará, como en las últimas semanas, aunque se mantuviese en secreto, no son las mejores a nivel físico.

García de Vitoria tiene a dos jugadores que son seria duda para el choque y casi baja definitiva a nivel médico, además de un tercero que jugará mermado. Muy difícil es el concurso del base Pedro Rivero, con una hernia discal en la L5, rotura de anillo fibroso y pequeña extrusión desde hace más de dos semanas. Aunque aún no se recomienda cirugía, sí reposo absoluto una semana, tras su infiltración en los últimos partidos. El alero Edu Martínez arrastra de su caída en Lleida un hematoma y contusión muscular que no le permite entrenar y dependerá de su evolución el que juegue.

El último con importantes problemas físicos es Roberto Morentin, que desde el choque de Navarra arrastra problemas estomacales. Se le harán las pertinentes pruebas y su presencia el viernes, aunque parece asegurada, no reunirá las mejores condiciones físicas con toda seguridad