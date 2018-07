José Blanco rechaza que la Comisión Europea ponga un impuesto al vino

El candidato socialista en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo, José Blanco, visitó esta mañana la Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia. Blanco resaltó que el sector vitivinícola da mucho empleo en la comarca del Ribeiro y el sector necesita «axudas e non lastres». El candidato mostró su compromiso para evitar que la Comisión Europea establezca un impuesto sobre el vino. Blanco aseguró que no ve ese compromiso firme en el PP ni en su candidato Arias Cañete. «Sospeitamos que nesta politica de recortes e de asfixia, se gaña o PP pode levarnos tamén a incrementar un imposto sobor do viño que sería un mazazo para as produccións da zona», declaró.

Blanco abogó por una amplia movilización contra la abstención en estas elecciones al Parlamento Europeo. «O voto de calquer galego ou viticultor do Ribeiro é tan importante como o de Merkel», dijo en este sentido.

El candidato del PSOE dijo que su partido quiere cambiar la Política Agraria Común, que considera perjudicial para los agricultores y ganaderos gallegos porque vendrán menos ayudas para España y muchas de ellas irán para grandes terratenientes. Blanco recordó que comenzó la campaña solicitando que se creara un lobby gallego para defender los intereses de Galicia en Europa pero que el presidente de la Xunta no lo apoyó. El político lucense señaló que habrá que cambiar la mayoria conservadora en Europa.

Respecto a las crisis en el gobierno socialista de Ourense, Blanco indicó que ahora el partido está volcado en las elecciones europeas y después del 25 de mayo afrontarán otros retos, como elegir a los candidatos para las elecciones municipales. Avanzó que las previsiones apuntan a que en la provincia de Ourense el partido socialista tendrá un buen resultado en estas elecciones.