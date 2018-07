Un incendio destroza unha empresa de calefacción e afecta a outras tres naves

Os dous efectivos da quenda, máis catro bombeiros de Ourense en apoio, loitaron onte contra o intenso incendio que esnaquizou por completo unha empresa de calderas de cálea número 7B do polígono. O lume declarouse pouco antes das dúas da tarde, a unha hora na que xa non había traballadores en faena dun persoal duns 20 efectivos. Non houbo feridos, pero os destrozos fixeron mella. Algúns empregados acudiron ao lugar ao decatarse do suceso e non puideron reprimir a dor.



As chamas arrasaron maquinaria e mercancía e danaron 11 vehículos, un deles por completo. Ademais, outras tres naves colindantes víronse afectadas, sobre todo polo fume e a auga empregada na extinción. A estrutura da empresa de calefacciones quedou esnaquizada e non se descarta que deba ser derrubada. Os peritos empezarán o seu labor. Segundo as fontes consultas, as primeiras hipóteses apuntan a unha causa eléctrica ou un cortocircuito como o posible desencadenante das chamas. Nada será fiable ata que a Policía Xudicial da Garda Civil conclúa a súa investigación. Onte realizou a inspección ocular. Os vehículos non puideron ser retirados ata a súa autorización.



O suceso devorou por completo a instalación de dúas plantas, unha empresa dedicada ao fornezo e mantemento de calderas de calefacción. O lume declarouse ás 13.50 horas. As chamas iniciáronse nunha esquina da instalación, preto da entrada, para propagarse rápidamente ao resto. O fume, denso e negro, víase desde a cidade de Ourense, a uns 15 quilómetros.



A rápida actuación dos bombeiros evitou que o lume afectase ás naves colindantes, con medianeras de bloque e tellados de chapa. Pese a todo rexistráronse danos por valorar. As outras empresas colindantes cesaron a súa actividade durante as tarefas de extinción e ante a ameaza do lume. Os traballadores do área foron desalojados.



Ademais dos bombeiros do polígono e Ourense, interviñeron efectivos do GES de Pereiro de Aguiar e de Protección Civil de Barbadás, Paderne de Allariz e San Cibrao dás Viñas. Trala extinción, varios profesionais continuaban na nave ventilando o lugar, evitando unha posible reprodución e retirando restos da estrutura.