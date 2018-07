hostelero premia a quien se coma una hamburguesa de cinco kilos

El ourensano Damián de Gennaro Otero justifica así la iniciativa culinaria que pondrá en marcha junto a su pareja, Merce Mosquera Sueiro, en El Paso, una cervecería que abrió sus puertas hace pocos meses en O Carballiño. El reto: ser capaz de comer una hamburguesa de unos cinco kilos de peso. El premio: además de una camiseta conmemorativa y una foto que será colgada en el local -como ocurre en el programa televisivo-, pan gratis durante un mes en la panadería Catro Olas de la villa. El ganador del concurso tampoco tendrá que pagar la factura por la comida, que será de 25 euros y que incluirá una botella grande de agua. Para pasar el trago.

Los propietarios de El Paso marcan el día 17 de mayo, a las 21.00 horas, como el punto de partida de esta iniciativa. «Vendrán dos o tres personas que intentarán comerse la hamburguesa. Será como una exhibición y a partir de ese día estará siempre en la carta del local», explica Damián. Este acto servirá de muestra y para que los futuribles concursantes sepan si serán capaces de deglutir tal cantidad de alimentos y los trucos de los verdaderos profesionales del comer.

El programa de televisión americano Crónicas carnívoras (Man v. Food) de la cadena Travel Chanel, presentado por el actor Adam Richman, recorre diferentes restaurantes de Estados Unidos. En cada episodio el presentador se bate contra un gran plato de comida. Damián y Merce han querido copiar parte de su programa preferido en el establecimiento, para arrancar un negocio que acaba de abrir sus puertas. Añadiendo, además, el regalo del pan.

Los ingredientes de la hamburguesa del El Paso son los típicos de una completa especial. Lo que en realidad asusta es la cantidad de cada uno. Un pan - que hace la panadería que otorga el premio- de unos 30 centímetros de diámetro y de 900 gramos acoge el resto de los ingredientes. Dos kilos y medio de carne de cerdo ibérico y vaca, 300 gramos de beicon, 200 gramos de lomo, unas cuatro cebollas, medio kilo de tomates, 300 gramos de queso y seis huevos; además de una lechuga grande. Alrededor de cinco kilos de hamburguesa que no solo será difícil de comer sino también de agarrar con dos manos. Todo sin contar con las salsas, mayonesa, kétchup o mostaza.

Siendo fanáticos de Crónicas carnívoras, también conocen algún secreto. Antes de hincar el diente es recomendable pasar unos días sin comer mucho, beber sin parar agua mineral o carbonatada y hacer mucho ejercicio. No es una receta infalible. También hay que ser de muy buen diente y no tener ningún plan después. «Yo nunca he intentando comer una hamburguesa como esta pero lo voy a hacer», asegura Damián, que sabe que debe dar ejemplo