La gasolina acelera el debate político en Cualedro

El Concello de Cualedro, con poco más de 1.900 habitantes, tiene dos gasolineras. Una en el centro del pueblo y otra a cinco kilómetros, casi en la autovía. Todos los vehículos municipales repostan en esta última, de la que es copropietario el alcalde, Luciano Rivero (PP). El edil de Compromiso por Galicia, Eduardo Carnero, denunciaba ayer, acompañado de Xosé Manuel Pérez Bouza, la falta de ética del regidor. Consideran que el Concello de Cualedro debería recurrir a las dos gasolineras del municipio para llebar los depósitos de sus vehículos y, de ese modo, repartir el gasto.

«No concello existe outra gasolinera, instalada antes e que está no propio pobo, non como a da que é propietario o alcalde, que está situada a cinco quilómetros. E nesa outra estación de servizo non reposta ningún vehículo municipal. As cantidades de diñeiro público gastadas na gasolinera do alcalde rondan os 9.000 euros anuais», explicaba ayer Carnero. Que el alcalde abandone las juntas de gobierno en las que se aprueba este trámite simplemente le da «un barniz legal», según los representantes de Compromiso por Galicia. No indicaron ayer, sin embargo, que la otra gasolinera a la que hacían alusión pertenece a la familia del portavoz de CxG en Cualedro, concretamente a los padres de Eduardo Carnero. En la actualidad la tiene alquilada a la que, a partir de la próxima semana, será la portavoz del PSOE en Cualedro.

Reparto del gasto

Carnero, a preguntas de los periodistas, aseguró que los propietarios de la estación afectada no habían protestado. Ocultó que él era el hijo de los dueños. Pérez Bouza continuó con las explicaciones: «No rural xa sabedes como funciona isto, hai poucas protestas, aínda que evidentemente supoño que non lles fará graza. Asúmeno con normalidade, por iso hai grupos como o noso que o denuncia», explicó aunque sin aludir a la relación familiar de su concejal.

Por su parte el alcalde afirmaba ayer que no pretende favorecer a la gasolinera en la que tiene parte y subrayaba que es la junta de gobierno la que decide la adjudicación.