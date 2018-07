O fiscal arquiva a denuncia do alcalde por falsedad sobre as obras da rúa onde vive

Un decreto do fiscal xefe de Ourense acorda o arquivo da denuncia que presentaran en abril o alcalde, Agustín Fernández, e a edil de Urbanismo, Áurea Soto, por falsedad documental e suplantación de personalidade dun veciño que solicitaba a devolución dun aval bancario pola realización das obras de urbanización na rúa Clara Curral Aller, na que reside o regidor.



Así o daba a coñecer onte, nunha comparecencia de urxencia, o propio alcalde, que revelou parte do contido do decreto do fiscal xefe. Nel establécese que "o documento é falso" e ata "groseramente falso" e determínase o arquivo ao "considerar que non é posible determinar a autoría do mesmo", aínda que deixa aberta a posibilidade a que se presente unha denuncia ante o xulgado. Para o alcalde, iso supón "o arquivo da causa" contra el.



Con todo non é así, xa que está resolución do ministerio fiscal non ten nada que ver coa denuncia presentada no seu momento polo Partido Popular sobre as presuntas irregularidades cometidas polo alcalde e que poderían levar a un delito por presunto tráfico de influencias, outro de malversación de fondos e tamén de prevaricación ao votar nunha xunta de goberno a favor de urbanizar a rúa onde vive con cargo a fondos do Plan E.



De feito, a investigación continúa aberta, aseguraron onte a FARO fontes da propia Fiscalía, que aclararon, ademais, que se trata de dúas cuestións diferentes, malia ter un nexo común: a urbanización da rúa onde ten a súa residencia o alcalde e que xa se coñece como o "caso das beirarrúas".



Adopción de medidas



Co decreto do fiscal xefe, que rubrica a "falsedad" do documento en cuestión, aínda que logo da investigación realizada "non é posible determinar a súa autoría", o alcalde proclamou que "non cejaré no empeño de saber quen o fixo", ademais de anunciar que estudará "si adopto algunha medida respecto diso", por entender que foi precisamente ese documento falsificado -o escrito do veciño da súa rúa- a orixe que suscitou "esta revisión sen precedentes" dos expedientes da súa casa, para preguntarse, unha vez máis, "a quen beneficia que con este documento iniciásese unha cacería sobre este alcalde?", e que tiña como finalidade "derribar ao goberno municipal", que el preside.



Sostén Fernández na posible comisión, "cando menos, de dous delitos: falsedad en documento público e suplantación de identidade". Por iso é polo que manteña que alguén se aproveitou" da publicación de devandito informe e que cuestione a denuncia presentada polo portavoz do PP, Rosendo Fernández.



A mensaxe do alcalde non deixa lugar a dúbidas: "Antes ou despois coñeceremos quen se beneficiou disto", ademais de deixar patente a súa "sorpresa", porque ninguén se decatase da falsedad", debido a que o mencionado documento chegou ao Concello de Ourense polo rexistro xeneral, sen que no área de Urbanismo fose informado no seu momento.



Ao que non aludiu no seu comparecencia de onte o alcalde, en relación ao decreto do fiscal xefe sobre as dilixencias abertas pola falsedad de documento, foi a dúas cuestións relevantes. Por unha banda, a que nunca se deu resposta ás alegaciones do citado documento sen que conste causa de devandito silencio". A outra está relacionada co que denunciou o alcalde de que o PP ou o seu portavoz poidan estar "directamente ligados co mesmo".



Sobre esa cuestión, o fiscal xefe conclúe que "non existe indicio nin tan sequera mínimo de calquera tipo que poida evidenciar, non xa a autoría ou participación na falsedad da citada persoa", en alusión directa a Rosendo Fernández, que foi acusado pola edil de Urbanismo, Áurea Soto, no pleno.