Fin de festa na capital

O mercado galaico portugués no casco histórico atraeu miles de visitantes durante as últimas xornadas do programa

Entre as sesións de pirotecnia, a música en directo e a animación nas rúas, á que nos últimos se sumou a feira medieval no casco histórico, miles de persoas despediron as festas de Ourense na edición 2014. Para o debate queda se se debe recuperar a batalla de flores, ou é unha referencia que perdera atractivo. A actuación de Nancys Rubias e de Fangoria, os proxectos musicais que lideran a parella formada por Mario Vaquerizo e Esquecemento «Alasca» Gara, respondeu ás expectativas dos que querían recordar con cancións de hai algúns anos. O Miño e as súas pontes volveron dar cobertura e perfil ás propostas pirotécnicas, que en Ourense gozan sempre de boa acollida. O Burgas Fest Nos remedios e a música da orquestra Xerusalén puxeron o aperitivo para a guinda final das festas, cun concerto na praza Maior a partir das once da noite, cos anfitrions Coral De Ruada e os convidados lusos Dos melidaos.