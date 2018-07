La Feira do Viño do Ribeiro pide en Ourense apoyo a la viticultura

La LI Feira do Viño de O Ribeiro se presentó ayer en la capital de la provincia, porque según el alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, Ourense es el "faro", y por su proximidad con O Ribeiro "tienen que retroalimentarse a nivel cultural y de valores vitivinícolas". Pero además, "queremos que O Ribeiro sienta a Ourense y Ourense sienta a O Ribeiro". El acto tuvo lugar en el Centro Municipal José Ángel Valente, donde asistieron además el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el presidente del Consello Regulador de O Ribeiro, Miguel Ángel Viso, entre otros.

Viso recordó que la D.O. surgió en 1932 y permitió que la comarca creciera y se promocionaran las variedades autóctonas, a lo que Baltar añadió que era la más antigua de Galicia y la segunda de España. Blanco aprovechó para pedir que el Concello de Ourense y la Diputación unan esfuerzos para que desde esta ciudad se apoye y promocionen todas las D.O. de la provincia.

La programación provisional de la feria comprende actividades como la exposición de los carteles presentados al concurso de la LI edición, la Cata Popular organizada por el Consello Regulador, donde las marcas participantes son las presentadas por las bodegas presentes en la feria y serán catadas a ciegas, sin conocer el nombre del vino.

Comprende además la presentación del proyecto "Graffitti e Viño", la IV Xuntanza Provincial de Gaitas, un homenaje a Manuel Vázquez Gregorio, ex-director de Banda La Lira de Ribadavia. En actividades enogastronómicas un Showcooking, un obradoiro de cocina "Creatividade con viños do Ribeiro", el Concurso Escolas Hostalaría "Cociñar con viño do Ribeiro" y el de cocina "Clasicismo en Evolución no Ribeiro", la actividad Parellas en Harmonía, con la armonización del viño de O Ribeiro con productos con indicativo de calidad gallegos: IXP Ternera Gallega, DOP Queixo Arzúa-Ulloa e IXP Pan de Cea, un Blog-Cooking, un obradoiro de cocina infantil, la presentación del Ciclo Medio de Aceites de oliva y vinos en el IES de O Ribeiro, y más. También habrá el Tren dos Viñedos, visitas al castillo de los Sarmiento y a la Rectoral de Santo André,

La LI Feira do Viño do Ribeiro, que se inaugura el 2 de mayo, también se presentará en en el Concello de Lugo.