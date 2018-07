Estudiamos acciones legales contra Democracia Ourensana

La concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, afirma que los asesores jurídicos del Concello están estudiando si hay materia para emprender acciones legales contra Susana Gómez, de Democracia Ourensana, por repartir en el pleno del viernes un informe de su vida laboral para demostrar que no entró a trabajar para el Ayuntamiento a través de asistencias técnicas, puesto que ese informe iba acompañado del de otros 28 trabajadores municipales. Soto asegura que la edil de DO no solo podría haber vulnerado presuntamente la confidencialidad de datos de esos trabajadores, "que no son como ella cargos públicos, sujetos a escrutinio", sino que acuse a la concejala de "mentir al negar que fuera contratada a dedo" pues, según Soto, "fueron los sucesivos contratos de asistencia técnica del PP por los que ahora nos denuncian, los que le permitieron conseguir la plaza de docente de la Escuela Municipal de Música".

-La concejala de DO a la que trataron de desalojar del pleno estudia acciones legales contra usted y el alcalde por hacer públicos datos de su vida laboral

-Los que estamos estudiando medidas legales contra Susana Gómez somos nosotros. Yo solo presenté al pleno un informe de la vida laboral de la concejala de DO para demostrar que había mentido a los ciudadanos en el pleno de octubre y en el del pasado viernes al señalar que ella no había entrado al Concello a dedo o por contrato de asistencias técnicas. El informe que repartí era una copia de un documento público, el informe que pidió en 2001 Inspección de Trabajo al Concello para saber por qué habían contratado 18 personas en la Escuela de Música por asistencias técnicas (entre ellas Susana Gómez) y no por concurso-oposición. El resto de personas en nuestro informe aparecía tachado, pero la edil de DO repartió entre la prensa un documento de 30 hojas con su vida laboral y la de 28 personas más que no son políticos.

-¿Qué pretendía demostrar el PSOE presentando ese informe que acabó en plante plenario de la oposición?

-Que Democracia Ourensana y en concreto Susana Gómez mintieron a los ciudadanos al negar que entrara al Concello a dedo, es decir por contrato de asistencia técnica o no por oposición y que su plaza se fuera consolidando con contratos sucesivos. También demostrar a los ciudadanos que el PP mintió al insistir en que nunca durante su gobierno se habían hecho contratos por asistencia técnica que se convirtieran en fijos o indefinidos. Esto se produjo en el contexto de una denuncia penal contra mí, contra la directora de Personal y el alcalde de Ourense por las asistencias técnicas. Cuando las hacía el PP no había ninguna ley estatal que les impidiera convocar un concurso-oposición y desde diciembre del pasado año, el decreto Montoro nos lo impide. Si nos permitieran cubrir plazas por concurso, mañana mismo lo estaríamos convocando.

-Sin embargo, todo lo ocurrido quedó opacado al solicitar el desalojo de la concejala de DO del pleno. ¿No cree que el regidor se extralimitó al llamar a la Policía Local?

-Vi al alcalde muy calmado en su papel, pero cualquiera que vea en la web del Concello cómo se desarrolló el pleno, comprobará que después de dar lectura al expediente de vida laboral para demostrar que Susana Gómez mentía y solo está, al igual que Jácome, en el Concello para defender sus intereses, ella empezó a gritar. Insultó al alcalde, le llamó sinvergüenza. El alcalde le dio más tiempo del permitido para explicarse y una vez agotado este, ella insistió con total griterío en que no se iba a callar aunque venciera su tiempo y la prórroga, ni abandonaría el pleno. El alcalde, amparado en lo que dice el reglamento, tuvo que invitarla a abandonar la sesión. Lo mismo que hizo la presidenta del Parlamento Gallego, Pilar Rojo, en una sesión en la que pidió a un diputado de Anova que abandonara la sesión por motivos parecidos y este lo hizo al momento. No se le ocurrió vulnerar lo que había prometido al tomar posesión, cumplir y hacer cumplir el reglamento. Y nadie dijo nada por ello. Pero en su griterío, a la edil de DO no le salió mal. El ruido le permitió opacar que es una contratada a dedo.

-Susana Gómez asegura que entró en el Concello en 1997 por lanzamiento de una nueva actividad, la escuela de música.

-A Susana Gómez solo le preocupó gritar e insultar para ocultar que entró realmente por una concatenación de contratos, pero no aclaró nada más; solo se preocupó de pedir al alcalde que si esos contratos de la Escuela de Música (que le hizo el PP) estaban en fraude de ley, se preocupara de ponerlos en orden y los hiciera fijos. Es decir, que creo que todo este barullo fue montado de algún modo por la propia Susana Gómez

-¿Está insinuando que concurrió al pleno con esta documentación para recordar que sus contratos y los de sus compañeros de la escuela de música del Concello están sin regularizar?

-Creo que este espectáculo estaba preparado, sino de dónde sacó de repente DO 30 páginas de vida laboral en el pleno. Yo tengo esa copia con el informe de Inspección de Trabajo sobre el contrato de Susana Gómez desde que estoy en la oposición y muchas otras que ni le cuento en materia de personal.

-Da la sensación de que hay una guerra abierta entre ustedes y DO...

-Es que parece fundamental que la gente sepa que solo están defendiendo sus intereses. Uno es Pérez Jácome, que invierte todo el dinero que se asigna a su grupo municipal en su cadena privada de televisión y que fue, durante los años del PP, suministrador único en material musical del Concello. La otra persona (Susana Gómez) mintió al negar que había entrado al Concello por una concatenación de asistencias técnicas.