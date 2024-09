Detido en Avión por violencia de xénero e ameazas

A Garda Civil de Ourense detivo a un veciño de Avión, de 54 anos, como presunto autor dos delictos de violencia de xénero, lesión, furto, danos e ameazas.

O detido é interno en terceiro grao no Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiatr e estaba de permiso a fin de semana pasada, cando se personou no domicilio da sua ex parella á que agredíu, así como ó fillo de esta.

Despois apoderouse de 450 euros, rociou o coche do seu ex cuñado con gasoliña e ameazouno de morte.

Posteriormente pechouse no domicilio para rematar dándose á fuga polo tellado ó observa-la presencia da Garda Civil que montou un dispositivo de búsqueda e detención, así como de protección da víctima.

Finalmente, e grazas á colaboración cidadá, foi detido na tarde de este marte nun monte próximo a Avión, pasando este xoves a disposición do Xulgado de Ribadavia.