El delantero del Ourense se mantendrá alejado de los terrenos de juego en torno a cinco semanas

Óscar Martínez se dejó caer sobre el helado césped de Guijuelo en cuanto el árbitro indicó el final del partido. Apenas un minuto antes, el delantero del Ourense se había lastimado su tobillo derecho, en una presión sobre un contrario. Tras recibir un empujón se le clavó el tobillo en el sintético. El dolor era agudo. Ayer amaneció con una fuerte inflamación y un hematoma en la articulación. Más indicios adversos. Utilizó muletas porque no podía apoyar el pie y a última hora de la tarde se confirmó el mal presagio: sufre una luxación en el astrágalo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego no menos de cinco semanas.

Es el pronóstico inicial, tras las pruebas a las que se sometió ayer, pero para descartar daños mayores el jugador pedirá cita para pasar por el tac. En función de ese resultado, el período de baja podría fluctuar y mientras tanto tendrá que comprarse una bota especial para asegurar la zona dañada porque no le entusiasma la opción de la escayola.

Óscar Martínez confía en que el contratiempo se quede en una luxación: "Me hicieron unas placas pero ahora habrá que pedir un tac. El hueso se salió y volvió a entrar y parece que está todo en su sitio, pero esperaremos a la otra prueba para saber si hay algo más". El delantero del Ourense recuerda que el dolor que sintió en el momento de producirse la lesión ya le previno de que no se trataba de un golpe corriente: "Fue una cosa muy rara. Hizo un movimiento que no fue la típica torcedura y me quedó clavado en el campo. Por el dolor que sentía ya sabía que no era algo normal".

El tac y la evolución que presente la lesión marcarán los plazos de reaparición para un delantero que no ha tenido la suerte de cara en los primeros meses de la temporada. El gol se le ha negado a Óscar Martínez a pesar de hacerse sobradamente acreedor por su enorme peso en el plan de ataque de los rojillos.

Todo apunta a que el Ourense perderá a uno de sus dos delanteros centros para los partidos que quedan de año, dos en O Couto contra el Zamora (domingo día 1; 17.00 horas) y el Racing de Santander y dos desplazamientos a los campos de la Leonesa y la SD Logroñés. El primer partido del 2014, que coincide con la apertura de la segunda vuelta, se jugará el día 4 o 5 de enero en el estadio de San Lázaro contra el Compostela. Luisito se quedará con Gustavo Souto, que está apercibido de sanción, como única referencia ofensiva, aunque Borja Valle o Javi Hernández también podrían desempeñar esa función.