El cuadro cobista prepara la próxima salida a Pamplona

El COB ya prepara la tercera cita de la temporada, la segunda salida de forma consecutiva, en Pamplona. Lo hace reforzado en su trabajo diario por la buena imagen y la competitividad que mostró ante los dos mejores equipos de la categoría, Andorra y Burgos. El excelente nivel defensivo mostrado en pretemporada quedó refrendado con estos dos primeros partidos, a pesar de terminar en derrota. El ataque cada semana que pasa es más fluido, aunque el único lunar son los malos porcentajes en el tiro, que al final costaron las dos derrotas.

Sin embargo, este último aspecto del juego no preocupa ni al técnico ni a la plantilla, consciente como reconoce Gonzalo García de Vitoria «que se trata de un hecho puntual, porque no es normal que llevemos un 17 % en los triples con los jugadores que tenemos. No somos un equipo de especialistas, pero si tenemos buenos anotadores y estoy seguro que esto cambiará y conseguiremos un porcentaje de más del 30% que es el idóneo para la categoría». La buena noticia para el choque de Pamplona es que no hay lesionados, salvo el preparador físico, Rubén Vieira, que sufrió la rotura del talón de Aquiles y tendrá reposo absoluto una semana.