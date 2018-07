O Alcalde de Ourense, Agustín Fernández, retirou a delegación de competencias ó edil Antonio Penín, por perda de confianza. A decisión produciuse despois de que Penín e outros 4 edís decidiran ausentarse do pleno o pasado venres ó considerar que debían absterse na votación na que un alto funcionario solicitaba a compatibilidade para desenvolver labores docentes. A decisión foi interpretada como a posta en escena do grupo de edís considerados <pachistas> dunha ruptura que leva larvada mais dun ano.

Nun escueto comunicado, Fernández di non descartar novas medidas, en referencia ós edís Susana Bayo, María Devesa, Mónica Vázquez e Alfonso Vilachá.

As competencias de Antonio Penín en Infraestructuras, Limpeza Viaria e Perímetro Rural ainda non foron reasignadas.