A Confederación anuncia 6,5 millóns de euros para depuración e saneamento

A Confederación Hidrográfica Miño Sil licitou varios proxectos na provincia de Ourense que ascenden a 6,5 millóns de euros. Trátase do contrato de obras para ampliar a depuradora do Barco de Valdeorras, a mellora do saneamento e depuradora de San Cibrao das Viñas e de pereiro de Aguiar. Ademáis quedou formalizado en Xinzo o convenio para as melloras do Río Limia no tramo urbán cunha inversión de 800.000 euros