El Concello prevé gastar 1,6 millones en 2014 en sueldos de órganos de gobierno y asesores

Las previsiones del capítulo de gastos del borrador de presupuestos del Concello de Ourense para 2014, esbozado por el gobierno local, contemplan casi 1,6 millones de euros en gastos de órganos de gobierno y gabinetes de Alcaldía. Es uno de los puntos que, a la espera de un debate "más pormenorizado", afirman los grupos de oposición, será de conflicto y contará con el rechazo ya adelantado del PP, que considera "hipertrofiado" el gasto en personal de asesoramiento y comunicación de la Alcaldía. Por su parte DO dará su "no rotundo" a los presupuestos "y al inexplicable gasto en concejales y asesores".

De esos 1.540.000 euros que prevé gastar este año el gobierno socialista a pagar a sus en órganos de gobierno del Concello es decir, algo más de 910.000 euros se destinan directamente al salario de la corporación, es decir el del alcalde, el de los concejales con dedicación exclusiva y el pago por asistencia a comisiones y plenos ordinarios de todos los ediles de la corporación.

Son 910.000 pero incluyen el abono de salarios y dietas o gastos de locomoción de 27 concejales, incluidos los del regidor. Sin embargo las previsiones de gasto en retribuciones básicas y complementarias al personal y asesores que atiende los gabinetes de Alcaldía, superarán los 541.000 euros, más de una tercera parte del total.

A eso se suman los casi 60.000 euros que van destinados a retribuciones que se lleva el personal contratado por los grupos políticos con representación en el Concello, PP, BNG y DO.

La cifra ha sido tachada ya de "exagerada" por los grupos políticos, que no ven minoración de gastos en el denunciado capítulo de asesores, aunque algunos partidos ven "normal que un alcalde o unos concejales con dedicación exclusiva cobren por su trabajo", indica el portavoz de DO Gonzalo Pérez Jácome. "Lo que no se puede es tener media docena de asesores y algún director de Personal cuyos salarios superan las 50.000 euros y no resuelven su trabajo", indica Rosendo Fernández, portavoz del grupo municipal del PP.

En el desglose de las distintas partidas llama la atención que las retribuciones básicas de los órganos de gobierno (alcaldes y ediles) asciende a algo más de 385.000 euros, pero hay una partida que suma 246.000 euros más, para "otras remuneraciones" para estos cargos.

Para las dietas de la corporación se destinan 9.200 euros, una cifra similar a la prevista para los gastos de locomoción de los miembros de la corporación, para la que se destina una partida de 9.206 euros para el presente ejercicio.

El borrador de los presupuestos, ampliamente denostado por la oposición, "no vamos a estudiarlo porque carece de todos los documentos necesarios que lo avalen", indica el PP.

Los sueldos no son lo más llamativo sino los gastos que supone la cuota patronal aneja, que superan los 283.000 euros. Otros apartados como los gastos de locomoción tienen asignado ya presupuesto aproximado de algo más de 9.000 euros, y las dietas de los miembros de corporación no superarán tampoco los 9.200 euros, si se cumplen las previsiones de un borrador que estima gastos e inversiones pero aún carece de apoyos para poder sacarlo adelante.