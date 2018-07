Catro encapuchados asaltan a casa do cura de Esgos e lévanse 110 euros tras golpealo

A Angelina espertouna, pouco logo da medianoche do domingo, un grito próximo. O ama de chaves da casa parroquial de Ou Pinto, en Esgos, escoitou como o párroco berraba desde a habitación contigua e ao abrir os ollos para levantarse, levouse o susto da súa vida. Un home encapuchado achegouse a ela e ordenoulle que non se movese, ao que ela accedeu dándose conta enseguida do que estaba pasando na vivenda.





A uns poucos metros, noutra estancia, outros tres homes, tamén coa cara tapada, espertaran ao párroco José Ramón Garrido Fernández, de 84 anos, e estábano golpeando para que lles entregase todo o diñeiro que houbese na casa. Mentres ela, de 86, suplicaba que se levasen todo o que quixesen pero que non lles fixesen dano, os asaltantes propinaron ao relixioso varios puñetazos na cara e golpes nos brazos, e ata chegaron a atalo. E todo para levarse, segundo fixeron constar na denuncia, 110 euros en efectivo. Logo fuxiron sen deixar rastro e axudados pola ausencia de testemuñas, xa que xunto á casa parroquial na que residen os octogenarios non hai casas habitadas.



Os ladróns conseguiran acceder ao interior por unha porta traseira, á que se chega desde unha horta. Ademais, para evitar ser descubertos, cortaron a liña telefónica antes de entrar.



Debido aos golpes o sacerdote tivo que recibir asistencia médica. Onte, tanto el como Angelina recuperábanse do susto na vivenda dalgúns familiares mentres a Garda Civil trata de dar cos ladróns. Por agora sábese que tiñan acento galego pero trátase de achar outras pistas para poder arrestalos.