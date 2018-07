Cae unha banda de latinoamericanos acusada de roubos en centros comerciais de Ourense, Pontevedra e Lugo

A Garda Civil de Ourense detivo a tres novos como membros dunha banda latinoamericana que se considera suposta autora dunha oleada de roubos con forza en centros comerciais dunha cadea de hipermercados, en Barbadás, (Ourense), así como en Pontevedra e en Lugo, nos que subtraían mayoritariamente produtos de electrónica e informática, cun minucioso plan polo cal uns introducían o material nos probadores e o segundo retén anulaba a alarmas con potentes imanes para sacalos do establecemento.



Os tres detidos son J.A.R.S. de 29 anos de idade; J.M.M.B.de 33 anos e V. P.. M. de 22 anos de idade, todos eles naturais de República Dominicana, como supostos autores de roubos con forza, quen tras prestar declaración onte ante o xuíz quedaron en liberdade con cargos. A valoración do material subtraído alcanza os 4.000 euros, segundo fontes da investigación.



A Garda Civil iniciou labores de vixilancia semanas antes, á vista do notable incremento de hurtos e roubos ocorridos no centro comercial de Barbadás, en especial material de pequeno tamaño pero de alto valor, como pezas das áreas de electrónica e informática.



Os mozos, seguidos a través das grabaciones de videovigilancia durante as súas sustracciones no hipermercado, son seis e o "modus operandi", consistía en dividirse en dous grupos. Un deles collía unha cesta da compra, introducía varios produtos alimenticios e equipos informáticos e roupa, coa escusa de entrar a probarlla, nos probadores do centro e deixaban alí a mercancía que pretendían subtraer.



Un segundo grupo entraba a eses mesmos probadores e con imanes de gran potencia quitaban as alarmas dos produtos electrónicos e informáticos e ata as caixas de protección e logo ocultábanos nas súas roupas, para escapar no vehículo estacionado no parking do centro comercial.



A identificación física resultou moi fácil dado o numeroso material de vídeos e fotos tanto á súa chegada, como polas instalacións do hipermercado de Barbadás en Ourense, no que se realizou o seguimiento da banda agora desarticulada, como a súa saída polo parking, espazos dotados todos eles con sistemas de videovigilancia.



Logo comprobouse ademais que se trataba da mesma banda que estaba operando nos centros da mesma cadea na Barca (Pontevedra) e o que esta multinacional ten na entrada da capital lucense.