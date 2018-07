Baltar di que o PP de Ourense tivo donaciones, pero non de Vendex

O paso onte de José Luís Baltar Pumar, expresidente da Diputación de Ourense, polo despacho da maxistrada que instrúe a Pokémon foi breve. Resolveu todas as preguntas sobre un presunto delito de cohecho que lle atribúen, pola recepción de 6.000 euros de Vendex, en menos de media hora. «Saio sorrindo e encantado porque eu sempre dixen que non tinga nada que ver», expresou o ourensano. Con todo, na súa declaración recoñeceu que houbo donaciones en metálico ao PP de Ourense das que soubo na época na que era presidente, aínda que recordou que esas cuestións eran cousa do gerente da formación. Con todo, advertiu á maxistrada que non tiña constancia algunha de entregas de diñeiro ilegais por parte da empresa Vendex.



Baltar negou categóricamente recibir 6.000 euros de José María Titor Lemos, o delegado de Vendex en Galicia, o 20 de maio do 2011, nun dos repartos da denominada «ruta do bacalao». «Se vos collera -recordou- acordaríame. Non pensen que deso me esquezo eu. Se fora pagar un café, non, pero...».



Fixéronlle referencia a varias conversacións que se rexistraron o día 19 de maio. Nunha delas o delegado o delegado de Vendex en Galicia dille ao seu representante en Ourense, Adrián Cordeiro: «Hai que ir pensando en ir pillando ao vello». O interlocutor respóndelle que non se preocupe.



Noutra conversación Cordeiro dille ao seu xefe que lle chamou Baltar e que lle dixo que podía recibilos ao día seguinte (20 de maio do 2011) a partir das nove e media. Baltar declarou que non sabía absolutamente nada desta conversación, entre outras razóns porque non coñece a Cordeiro, nin a Titor, nin tampouco ao xefe de ambos, o cubano Gervasio Rolando Rodríguez Acosta. «Se ou vexo por Ourense ou mo ensinades aquí, direi: pois é de Ourense, pero saber quen é ou señor Adrián Cordeiro, nin idea», explicou Baltar. Recalcou que non coñece a ninguén de Vendex porque non falou con ningún dos xefes.



Outra das cuestións que Baltar explicou na súa declaración ante De Lara foi o feito de que cando Aduanas atribúelle a entrega de diñeiro para o PP el non era presidente do partido en Ourense. «Deixei a presidencia do partido non congreso de xaneiro do 2010 e eses feitos corresponden ao mes de maio do 2011», recalcou. O expresidente do PP de Ourense descoñece que significan as anotacións que figuraban na axenda de Titor.



Os agasallos



Alicerce de Lara tamén lle preguntou pola presunta recepción de agasallos que lle faría Vendex, entre o 2007 e o 2010, en concreto dous reloxos e unha pluma estilográfica. Baltar dixo que non era certo.



Tamén lle preguntou algunha cuestión referente ao párking do hospital. Con todo, tamén negou ter calquera relación.



O avogado que lle asiches dixo que, trala declaración de onte, a xuíza instrutora da Pokémon debería retirar «canto antes» a imputación por considerar que non hai base para ela. Neste caso, á xuíza non lle é posible comprobar si a voz das conversacións con Cordeiro é a de Baltar porque o teléfono que tiña pinchado era o de José María Titor e non hai constancia de que o expresidente do PP ourensano chamáselle.