Aurea Soto asocia sus imputaciones a ´ataques´ y ´persecuciones´ para cambiar el gobierno

Asistida por una abogada del bufete coruñés que ha recibido 150.000 euros en asistencias jurídicas del Concello de Ourense, la concejal de Urbanismo, Áurea Soto (PSdeG), acudió al juzgado a primera hora de ayer para ser interrogada. Ya es costumbre. La edil acumula 4 imputaciones y alguna más en ciernes. El 26 de marzo regresará en uno de los turnos de declaraciones de políticos imputados por la adjudicación a dedo de Bedoya de 2008. En abril, comparecerá como imputada por una licencia. Tras su interrogatorio de ayer, el mismo juez tomaba declaración a testigos de otra causa penal abierta contra ella. Detrás de las querellas, acusó ayer Áurea Soto, confluyen un promotor en litigio permanente con el gobierno del PSOE, Democracia Ourensana, "sus colaboradores necesarios" y el legado urbanístico del PP.

Tras un archivo inicial desestimado por la Audiencia, el juez de Instrucción Número Uno de Ourense, Leonardo Álvarez, escuchó a la edil ayer -luego testificó la jefa interina de Urbanismo- tras haber impedido el acceso al PXOM, meses antes de la fase de exposición pública, a la promotora "Casas Orense", responsable de tres denuncias abiertas contra la edil. Soto lo declaró confidencial al considerar que el momento de consultas procedía a partir de noviembre, cuando comenzó la fase de alegaciones en la exposición pública. Desde la primera petición a la querella pasaron 5 meses. La edil y la funcionario alegaron que no tuvieron tiempo a contestar la solicitud. Según Soto, siempre insatisfecha por la falta de personal, fue "materialmente imposible".

El denunciante advierte una posible prevaricación y un delito contra los derechos individuales. Soto vetó el acceso mediante una providencia y sin informes jurídicos, argumenta. La edil niega una orden por escrito. El promotor quería ver el nuevo PXOM en fase de elaboración sospechando que el documento variaba la ordenación del polígono de As Lagoas donde tiene intereses. Soto se despachó al salir. "Ahora es muy fácil manchar la reputación, sin necesidad de juicio. Con una imputación pones en la picota a un político y lo echas para poner al más adecuado a tus intereses particulares".

Sostiene que el constructor encadena querellas por haber visto denegado el 100 % de edificabilidad y un aparcamiento en zona verde que pretendía en la zona del campus. Se frustró, según dijo, por el "espléndido" trabajo del bufete externo de abogados que ganó en el TSXG. La edil acusó DO, el constructor y sus "colaboradores necesarios" de propiciar "ataques" al gobierno por la vía de lo penal. "Esta gente, que tiene muchísimo más dinero que nosotros, llevan persiguiéndonos por lo contencioso. Desde hace un año, directamente por lo penal". "Estaré imputada 1 y 16 veces por no atender intereses particulares y si tengo que defender el interés público", asentó como axioma. La arquitecta miró al pasado de Manuel Cabezas: "No voy a permitir que que los intereses particulares que reinaron en esta ciudad durante muchos anos sigan haciéndolo".

"Sometidos a un castigo"

Los jueces cercan al gobierno de Ourense. El núcleo duro está imputado. El alcalde, por el caso de Bedoya, y sus dos ediles de gobierno más próximas, Marga Martín y Áurea Soto, implicadas en varias causas. "Estamos en unos tiempos intensos en los que hay que responder con mucha fortaleza; el volumen de imputaciones me parece llamativo". La socialista se acordó de nuevo de la herencia popular. "Se recalificaron las Burgas y hubo un plan general especulativo sin que hubiera imputaciones. Ahora que estamos defendiendo los intereses públicos estamos sometidos a este castigo", comparó.