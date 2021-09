Automóvil

O XXI Salón do Automóbil novo de Acauto esta fin de semana en Expourense

A celebración da XXI edición do Salón do Vehículo Novo no recinto feiral de Expourense, da man de Acauto, levounos a falar hoxe con Amando Iglesias, do grupo Cibrauto. O Salón terá lugar os días 1, 2 3 de de outubro.