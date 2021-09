Entrevista con Gabriel Alén

A xestión da Xunta en Ourense con Gabriel Alén en Más de Uno Ourense

O proxecto de remodelación do Estadio do Couto ou a posición da Xunta ó redor do cambio de uso da parcela da antiga estación de autobuses para posibilitar a construcción dunha Residencia da Terceira Idade por parte da Fundación Amancio Ortega son algúns dos asuntos abordados hoxe co delegado territorial Gabriel Alén en Más de Uno.