Entrevista con Gabriel Alén

A Tarxeta Xente Nova ou os investimentos no Castelo de Monterrei na conversa hoxe co delegado da Xunta

O investimento a realizar no Castelo de Monterrei ou no regadío da Limia, así como a ampliación do prazo da vixencia da tarxeta Xente Nova, entre os asuntos abordados hoxe en Más de Uno Ourense co delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén.