Entrevista con Rafa Villarino

Repasamos a actualidade municipal co socialista Rafael Villarino

Convidamos hoxe a Más de Uno Ourense ó voceiro socialista no Concello da na capital, na Deputación, Rafael Villarino, con quen abordamos diferentes aspectos da actualidade municipal como as obras da rua Concordia ou a citación xudicial do Alcalde, Gonzalo Jácome.