Recomend ACCION!!! con Alma Meiga

A cadea solidaria de Onda Cero Ourense e Novaseri Serigrafía

A "RecomendAcción" lévanos a Macendo (Castrelo de Miño) onde non só hai bos viños do Ribeiro, senon tamén bos aceites coma o que nos presenta José Antonio García, co proxecto familiar "Alma Meiga", que está a dar os seus primeiros pasos.