Recomend ACCION!!! con Le Coq

A cadea solidaria de Onda Cero Ourense e Novaseri Serigrafía

Visitamos hoxe no espacio Recomend/Acción a rotisserie de Le Coq, en Sáenz Díez 21. En Más de Uno Ourense con Alfonso García Vaquero dos principais pratos e da importancia do delivery no mercado gastronómico actual.