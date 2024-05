O club Athlos de bádminton consigue unhos grandes resultados en Extremadura

Os xogadores Lucía Cid, Mariña González, Antón González, Adrián Seijo e Gael R. Pérez todos eles acompañados polos adestradores Sara Galicia e Antonio Iglesias, desprazáronse a Extremadura para competir no torneo TOP TTR SUB13, SUB15, SUB17 e SUB19 que se celebrou en Villanueva de la Vera.

Se conseguiron un totol de seis medallas, destacando Lucia Cid con dous ouros; un ouro en individual e outro acompañando a Gael R. Pérez no dobres mixtos sub17. O resto das medallas foron: prata de Adrián Seijo no individual masculino sub15. prata de Mariña González no individual feminino sub19. prata de Gael R. Pérez no individual masculino sub17 e bronce de Antón González no individual masculino sub15.

Campionato de España Senior

No campionato de españa senior celebrado na Estrada en Pontevedra, o Club Athlos consigue seis medallas tres platas e tres bronces:

PRATA de Olalla Fernández no dobres feminino B1 xunto a Sandra del Busto do CB Bianconero.

PRATA de Dolores Sarmiento no dobres feminino C1 xunto a Marta Castro do CB O Cembedo.

PRATA de Julio Fernández Pérez no individual masculino SV++

BRONCE de Olalla Fernández e Julio Fernández Valencia no dobres mixtos B2.

BRONCE de Jorge Vidal no dobres masculino D xunto a Jose Juan Fernández do CB Cíes.

BRONCE de Julio Fernández Pérez no dobres masculino SV+-SV++ xunto a Manuel Alonso do Mestre Vide Ourense.

Destacando os quintos postos de:Nuria e Mónica Fernández no dobres feminino C1, Jorge Vidal no individual masculino D e Nuria Fernández no dobres mixtos C1 xunto a Juan Carlos Novoa do Mestre Vide Ourense.