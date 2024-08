Capítulo 9: "Seguir ó Ourense"

O afeccionado é o máis importante nun club de fútbol pero nun club cómo o Ourense se cabe aínda máis.

Os afeccionados foron os que crearon o club no verán de 2014, foron os que o dirixiron desde os inicios ata a actualidade e son os que van a decidir o camiño que ten que levar a Unión Deportiva Ourense.

Recibimento da afección o Ourense no primeiro partido de historia do club | Yedra Seara

Nos 10 anos do club vermello os aficionados protagonizaron momentos épicos como desplazar a 700 personas a Peroxa para un partido de 3ª autonómica, encher a bancada de tribuna do Couto tamén en 3ª rexional, ou levar en torno a 1.000 personas no último partido desputado no play off de ascenso en Barreiro a pesar de non ser unha eliminatoria definitiva. O seguidor do Ourense é paixonal cómo o club o que apoia.

Celebración ascenso do Ourense en Meis | Yedra Seara

Participaron no capítulo 9

Fondo Vermello : Martín Rois e Miguel Gil contannos cómo foi deportivamente a nóvena tempada na historia do Ourense

Yedra Seara : móstranos a imaxe desta novena tempada e tamén nos fala do que é para ela ser seguidora do Ourense

Iago Soto : xoven afeccionado do Ourense que forma parte da peña Vedette da que tamén leva as redes sociais

David Osorio : afeccionado do Ourense desde a época de CD Ourense

Modesto García : afeccionado do Ourense e primeiro presidente do club

Oscar López: primeiro delegado do club na historia

