Más de uno ourense

O nacionalista Luis Seara cree que Jácome está soltando lastre coa nova reestructuración

Convidamos a Más de Uno Ourense ó voceiro nacionalista Luis Seara para abordar a actualidade municipal e asuntos como a nova reestructuración de áreas no Concello que, o edil considera unha manobra do Alcalde para ir soltando lastre e ver canto máis é capaz de aguantar o PP no goberno de coalición